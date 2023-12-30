3160 جنيها سعر الذهب منتصف تعاملات اليوم



شهد سعر الذهب في مصر تذبذب كبير خلال هذا الأسبوع فقد ارتفعت بشكل حاد وسجلت أعلى مستوى تاريخي للذهب، قبل أن تشهد انخفاضات حادة في الأسعار أيضًا وسط تذبذب عنيف يدل على عودة المضاربات إلى أسواق الذهب.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 عند المستوى 3150 جنيه للجرام قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3160 جنيه للجرام.

يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3100 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 120 جنيه بنسبة ارتفاع 4% ليغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات هذا الأسبوع عند 3030 جنيه للجرام.

تقرير جولد بيليون، قال إن الذهب أعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 3330 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التذبذب بشكل عنيف أثناء هبوط السعر وصولًا إلى المستوى 3150 الذي أغلق عنده الأسبوع.

ما حدث في السوق المحلي الأسبوع الماضي هو خليط بين عدة عوامل مثل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمارك لم تعمل على دخول كميات كبيرة من الذهب خلال الفترة الأخيرة لأنها لم تكن فترة إجازات وبالتالي لم تساهم في تحقيق استقرار في السوق.

من هنا نجد أن الفرصة أصبحت متاحة لحدوث مضاربات على السعر خاصة في ظل المخاوف المنتشرة بشأن إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف بالإضافة إلى تأثير قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري وما نتج عنه من اقتناع في الأسواق أنه لن يتم طرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة أعلى من 25% لسحب السيولة النقدية التي ستنتج عن استحقاق شهادات الـ 25% الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب وارتفاع أسعاره.

وبالنسبة لأهم الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي، فقد قامت البنوك بإلغاء التعامل بالنقد الأجنبي على بطاقات الائتمان الحديثة التي لم يمضي على إصدارها 6 أشهر بسبب سوء الاستخدام، وهو ما اعتبرته الأسواق ناتج عن نقص العملة الصعبة بشكل كبير لدى البنوك، لتكون النتيجة تزايد في الطلب على الدولار في السوق الموازي.