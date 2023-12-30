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السبت 30 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد مشروعات المحاور والطرق والميادين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولات تفقدية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، حيث شملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مرورًا بالميادين على طريق ٤، ومرورًا بالكاتدرائية.
كما شملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق ٢ الخاص بحي الوزارات، كما شملت الجولات الطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان، ومبنى مجلس الشيوخ مرورًا بالميادين على طريق ٤، والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية. 
وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.
وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة من مدن الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.

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العاصمة الإدارية الجديدة محور محمد بن زايد مجلس الشيوخ