رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتفقد مشروعات المحاور والطرق والميادين

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولات تفقدية بقطاع الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، حيث شملت الجولات طريق محور محمد بن زايد الجنوبي بامتداداته، مرورًا بالميادين على طريق ٤، ومرورًا بالكاتدرائية.

كما شملت جولات المهندس شريف الشربيني، المرور على طريق ٢ الخاص بحي الوزارات، كما شملت الجولات الطرق المحيطة بمبنى مجلس البرلمان، ومبنى مجلس الشيوخ مرورًا بالميادين على طريق ٤، والمنطقة المحيطة بالكاتدرائية.

وناقش المهندس شريف الشربيني، مسئولي المشروعات والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال الخاصة بالخدمات، والموقف التنفيذي للمشروعات، مشددًا على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، طبقًا للمواصفات المطروحة، وفي المواعيد المحددة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأهم مدينة من مدن الجيل الرابع، ولتحقيق حياة أفضل.

c1738c65-3461-4e30-bb52-0c7389e2fff3

64fd9972-03eb-4904-bed6-651492c3ede0

03d59132-1b03-4a63-a334-411f0b294aab

e4cb2195-8ac5-4938-a607-b11a5de3762a

8df3d460-8281-48fb-bd66-669c18c035b7

d65a7762-a1cb-4908-a020-f32e915a33f2

8e8473e6-5352-4f6f-9850-9ec3facef7bc

ac429ff4-f1b1-4ed4-b312-9185b6e326fd

d11032a7-a04b-455b-81aa-4ea6a56588b2