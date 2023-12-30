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السبت 30 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس عاطل متهم بالاتجار فى مخدر الحشيش

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس عاطل متهم بحيازة ٢ كيلو حشيش ومخدر وسلاح ناري ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام عامل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته  "2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار حبس عاطل متهم مخدر الحشيش