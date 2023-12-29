شراكة بين «فوري» و«سيمبل تاتش» لدعم مستقبل التكنولوجيا المالية

أعلنت “فوري” عن شراكتها الإستراتيجية مع “سيمبل تاتش”، التي تُعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير برمجيات إدارة الأعمال وحلول تخطيط موارد المؤسسات في صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز أنظمة إدارة المطاعم التي تقدمها “سيمبل تاتش” باستخدام أحدث التقنيات المالية المبتكرة المقدمة من “فوري” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد محمد كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال لشركة “فوري”، عن تحقيق شراكة استراتيجية مع شركة "سيمبل تاتش" بهدف تطوير قطاع المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبّر كامل عن سعادته بالتعاون المثمر وأشار إلى أهمية تقديم تكنولوجيا مبتكرة للعملاء في هذا القطاع.

وأضاف "كامل" أن "فوري" تفتخر دائمًا بسجلها الحافل في مجال حلول المدفوعات الرقمية، وأعرب عن اعتزازهم بالفرصة للمساهمة في تطوير صناعة الأغذية والمشروبات من خلال هذه الشراكة.

وأكد أنهم يتطلعون إلى تقديم حلاً متكاملاً ومبتكرًا يلبي احتياجات الشركات في هذا القطاع، ويساهم في تعزيز كفاءتهم وتحسين تجربة عملائهم.

وقال هادي سمير، شريك مؤسس ورئيس القطاع التجاري لشركة “سيمبل تاتش”، إن الشراكة تعد فرصة لتعزيز وجودنا وتطوير أعمالنا بشكل كبير في المنطقة العربية، حيث يخدم ذلك التعاون قاعدة عملائنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل مبتكر وفعال”.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى دعم أصحاب شركات الأغذية والمشروبات وتمكينهم من إدارة أعمالهم بفاعلية من خلال حلول تكنولوجية متقدمة، ويتمثل هدفها الأساسي في تيسير العمليات المالية والمدفوعات الرقمية لعملاء المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.