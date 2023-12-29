«شاومي» تطلق ابتكارات جديدة في عالم الأجهزة المنزلية الذكية

أعلنت شركة «شاومي» عن إطلاق منتجين جديدين في مجال الأجهزة المنزلية الذكية، وهما "Xiaomi Smart Air Fryer" و"Xiaomi Robot Vacuum E10"، وتعكس هذه المنتجات التزام شاومي بتقديم تكنولوجيا تسهل حياة المستخدمين وتجعلها أكثر ذكاءً وراحة.

ويقدم Xiaomi Smart Air Fryer تجربة الطهو بدون زيت، كما يسمح بتحضير وجبات صحية وشهية بأقل قدر من الدهون.

كما يأتي بسعات تبدأ من 2 حتى 6.5 لتر مما يجعله مناسبًا للوجبات الكبيرة، بالإضافة الي تقنية الطهي بالتوزيع الدوراني 360 درجة وحفظ الأطعمة تلقائيًا بعد الطهي. ويتيح الجهاز التحكم الذكي والشاشة LCD سهولة الاستخدام.

وأطلقت شاومي أيضا جهاز المكنسة الذكية Xiaomi Robot Vacuum E10 وتتميز بشفط قوي يصل إلى 4000 باسكال.

تأتي بنظام ذكي لتخطيط المسار وتنظيف فعّال للأرضيات، كما تشتمل على تقنية المسح الرطب الذكية لتحسين تجربة التنظيف.

وتوفر مرونة وفعالية في التنظيف وقابلية للتكيف مع البيئات المختلفة.

شارك الشيف السوبر ستار علاء الشربيني في التقديم مضيفًا قيمة إضافية لتلك الفعالية. باستخدام هذه التكنولوجيات في تحضير الطعام.

شاومي تستمر في تحديث تشكيلتها من الأجهزة المنزلية الذكية، مما يشير إلى التزامها بتقديم حلول متطورة وذكية لتحسين جودة حياة المستهلكين.