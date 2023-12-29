أوكرانيا: روسيا تشن أكبر هجوم جوى منذ بداية الحرب

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 09:39 م

قالت الخارجية الأوكرانية إن الهجوم الصاروخي الروسي أمس الجمعة هو أكبر الهجمات منذ بداية الحرب الشاملة، ما يثبت أنه لا مجال للحديث عن هدنة مع موسكو. وأضافت الوزارة في بيان "روسيا لا تدرس أي سيناريوهات أخرى سوى تدمير أوكرانيا بالكامل".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت ١٥٨ طائرة مسيرة وصاروخا في مهاجمة البلاد خلال الليل، في أضخم هجوم جوي لها منذ بداية الحرب، مستهدفة البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية.

وكتب قائد الجيش الأوكراني على تطبيق تليجرام أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت ٢٧ طائرة مسيرة و٨٧ صاروخ كروز".

وذكر قائد القوات الجوية أن الهجوم كان "أضخم هجوم جوي".

ومن جانبها، قالت روسيا أمس الجمعة إنها نفذت "واحدة من أكبر الغارات الجماعية مستخدمة أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة". ودوّت انفجارات صباح الجمعة في كييف، وأطلقت صافرات الإنذار على مستوى أوكرانيا عقب ضربات روسية استهدفت عدة مدن.

وفي منشور عبر حساباته بمواقع التواصل، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو: "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد بعيد الساعة ٠٥.٠٠ ت غ. وأضاف كليتشكو أن ٥ أشخاص أصيبوا في قصف روسي استهدف مبنى محطة مترو.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في وسط كييف بسماع دوي انفجارات قوية في ساعات مبكرة من الجمعة. وفي غضون ذلك، سمع دوي انفجارات أخرى في مدينة لفيف الأوكرانية.

وكتب المسئول الأوكراني ماكسيم كوزيتسكي، يقول عبر تطبيق تليغرام، إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية صباح اليوم الجمعة في مدينة لفيف بغرب البلاد، مع تعرض المدينة لهجوم بطائرات روسية مسيرة، وفقا لرويترز.

وإجمالا، قال مسئولون أوكرانيون إن هناك نحو ١٢ قتيلا وإصابة العشرات في قصف روسي على أنحاء البلاد.