نابولي بتشكيل إجباري أمام مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن والتر ماتزاري، المدير الفني لفريق نابولي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق نابولي، اليوم الجمعة، نظيره مونزا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، حيث ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض ماتزاري، مباراة اليوم، بتشكيل إجباري بسبب الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

ويغيب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق الجنوب الأساسي عن اللقاء، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الجولة الماضية أمام روما، وكذا الجناح ماتيو بوليتانو بسبب الطرد أيضًا.

واضطر ماتزاري، للدفع بالثنائي جياكومو راسبادوري، وأليسيو زيربين لتعويض غياب أوسيمين وبوليتانو في خط الهجوم.

ويحتل فريق نابولي، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز الحادي عشر.

تشكيل نابولي لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - أمير رحماني - خوان جيسوس - ماريو روي

خط الوسط: أنجويسا - لوبتكا - زيلينسكي

وفي الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا - جياكومو راسبادوري - أليسيو زيربين.