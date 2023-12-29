ملك الأردن يدعو لضغط دولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد ملك الأردن، على ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.

وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، داعيا إلى التصدي لأعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح ملك الأردن، أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد هو الوصول لأفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.