ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ملك الأردن يدعو لضغط دولي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

ملك الاردن
ملك الاردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد ملك الأردن، على ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام.

وشدد ملك الأردن، على رفض بلاده التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقطاع، داعيا إلى التصدي لأعمال عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضح ملك الأردن، أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد هو الوصول لأفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

إطلاق النار في غزة التهجير القسري للفلسطينيين الضفة الغربية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني