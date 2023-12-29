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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لدواع أمنية.. تأجيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو بالشيخ زايد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أعلن محمد منير عن تأجيل حفله الغنائي في رأس السنة بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو، والذي كان من المقرر إحياؤه مساء الأحد المقبل، وذلك لدواعي أمنية.

وكشف منظموا الحفل في بيان رسمي عن تأجيل موعد الحفل المنتظر الذي يجمع بين الملك ومسار إجباري وعفروتو لأول مرة كإحدى أضخم حفلات رأس السنة في مصر،  في افتتاح مسرح وممشى ايفوريا في الشيخ زايد، وذلك إلى موعد آخر سيتم إعلانه رسميا خلال أيام.

وأوضح المنظمون أن سبب التأجيل خارج عن إرادتهم وإرادة الفنانين بعد تلقيهم تعليمات أمنية بعدم إقامة الحفل في موعده المعلن في ليلة رأس السنة خاصة مع إنذارات بسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الحضور الجماهيري الكبير الذين سارعوا بحجز تذاكرهم للحفل، كما نوه الفنانون والشركة المنظمة إلى أسفهم للجمهور عن هذا الخبر الصادم قبل موعد الحفل بيومين، مؤكدين على أن الأمر خارج عن إرادتهم.

أكد المنظمون على سعيهم بالمثابرة على استكمال اجراءاتهم للحصول على موعد جديد ومرتقب لإقامة الحفل قريبا خلال إجازة نصف العام، مع نيتهم الإعلان الرسمي عن الموعد الجديد فور حصولهم على الضوء الأخضر من الجهات الأمنية المختصة.

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