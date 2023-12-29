421 مليون دولار لتمويل المشروعات التنموية بقنا

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية هو برنامج ممول بشكل جزئي من البنك الدولى والحكومة المصرية لمحافظتى قنا وسوهاج ، مشيرا إلى

أن نصيب محافظة قنا 44% من حجم هذا التمويل للمشروعات التنموية داخل المحافظة والتى تقدر بنحو 421 مليون دولار ، وتم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية على مدار السنوات الماضية ونستكملها خلال العام المالي الحالي .

وأضاف عمر ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أنه منذ بداية برنامج التنمية المحلية وتنفيذ المشروعات والبدء فى إطلاقة ، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتنوع ما بين مشروعات بنية تحتية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات مياة الشرب إلى جانب مشروعات تتعلق بتطوير المراكز التكنولوجية ، والتى تقدم خدمات للمواطنين ، ويتم العمل على تحسين هذه الخدمات ، وأيضاً تنفيذ مشروعات تتعلق بتطوير المنطق الصناعية .

وتابع نائب محافظ قنا :" كان هناك محور مهم كان يعمل عليه برنامج التنمية المحلية الخاص ببناء القدرات وتطوير المؤسسى لكي يكون هناك تطوير لموارد البشرية داخل محافظة قنا بالاضافة الى التجديد وخلق ثقافة تقوم على عملية التخطيط التشاركي والتكامليما بين الوحدات المحلية والمدريات وشركات المرافق الموجودة داخل محافظة قنا ".

وأوضح الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، أن برنامج التنمية المحلية له تأثر كبير على محافظة قنا ، خاصة وان تأثيرة التنموى واضح بشكل كبير في توفير فرص عمل لعدد كبير لابناء المحافظة ، لافتا الى انة على مدار فترة البرنامج استطاعنا توفير إلى ما يقرب من 150 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة استفاد فيها ابناء المحافظة مما ادى الى خفض معدلات البطالة الى جانب مشروعات آخرى ساهمت فى خفض البطالة ايضاً واتضح ذيك من خلال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وكانت معدلات البطالة وصلت إلى 11% انخفض الى ما يقرب 4،8% .

وأكمل الدكتور حازم عمر :" أن برنامج التنمية المحلية أسهم في تحسين الخدمات التى تقدم للمحافظة على مستوى تحسينها، بالاضافة الى التكتلات الاقتصادية التى ركز عليها برنامج التنمية المحلية ، حيث يوجد العديد من الصناعات التراثية والحرفية داخل محافظة قنا ، والبرنامج حرص علي المحافظة عليها مثل صناعات الفخار والفركة وصناعة العسل الاسود وكان الهدف منها تطوير هذه الحرف والتكتلات الاقتصادية والعمل على زيادة الانتاج ومساعدة اصحاب تلك الحرف والقدرة على تسويقها في المعارض الدولية ".