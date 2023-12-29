تنظيم ندوات تعريفية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمعاهد الأزهرية في أسوان

نظمت مديرية العمل بأسوان بإشراف من فوزى صابر مدير المديرية ندوتين لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لطالبات المعهد الأزهرى، ومعهد الإمام متولى الشعراوى للبنين وذلك فى إطار الاهتمام للحفاظ على سلامتهم وسلامة المترددين، تنفيذًا لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنظيم الندوات التعريفية الهادفة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وخطط الطوارئ والإخلاء فى حالة وقوع أى كوارث أو أزمات وذلك بكافة القطاعات الخدمية.

وأقيمت الندوتين تحت عنوان "مفهوم وأهداف السلامة والصحة المهنية"، بالإضافة إلى كيفية تفعيل خطة الطوارىء والإخلاء عند حدوث أى كوارث، وأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حيث قام بإلقاء المحاضرات التعريفية المهندس فارس عبد العزيز مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، والمهندس طه فتحى مفتش السلامة والصحة المهنية بمكتب أسوان.

فيما قدم الطلاب خالص الشكر والتقدير لوزير العمل ومحافظ أسوان على تنظيم مثل هذه الندوات والمعلومات التى حصلوا عليها للحفاظ على سلامتهم من أى أضرار.

IMG-20231229-WA0029

IMG-20231229-WA0028