هيئة الرعاية الصحية بأسوان تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الطبية على المهارات الأساسية للإنعاش القلبي

نظمت هيئة الرعاية الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان دورة تدريبية للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة على المهارات الأساسية للإنعاش القلبى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، أن الدورة التدريبية التى أقيمت بإشراف من الدكتورة هداية محمود ياسين مسئول التدريب بأسوان التدريبات بمقر مركز التدريب التابع لمستشفى أسوان التخصصى استهدفت فئات الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية والمراكز الطبية.

ولفت إلى أن البرنامج التدريبى تناول تدريبات نظرية وعملية على أساسيات الإنعاش القلبى، وأشرف عليها مدربون معتمدون من جمعية القلب الأمريكية AHA، وذلك فى إطار سعى هيئة الرعاية الصحية لتطوير أداء مقدمى الخدمة الطبية، واستكمالا لمعايير التسجيل والاعتماد الطبى وذلك وسط متابعة من الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل، وحياة كريمة بوزارة الصحة.

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