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الجمعة 14 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارة تستهدف موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي،اليوم الجمعة، غارة جوية استهدفت موقعا وسط مدينة رفح الفلسطينية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية. 

استشهد اليوم، 3 مواطنين فلسطينيين جراء قصف منزل لعائلة "البكري" قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهجمات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أماكن متفرقة في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية، نتج عنها استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا وعدد من الجرحى.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا في مخيم الشاطيء غرب مدينة غزة، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين بينهم نساء وأطفال.

الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مدينة رفح الفلسطينية استهداف موقعا