ننشر صور الأشقاء ضحايا حادث صحراوي المنيا

تنشر «البوابة نيوز» صور الأشقاء الذين لقو مصرعهم فى حادث صحراوي المنيا المروع أثناء تشييع جنازة شقيقهم الرابع فى طريقهم لقريتهم.

ولقي 4 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أشقاء في حادث سير مروع على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، وأصيب شقيقان بجروح خطيرة.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم جاد الله صدقي، رئيس مباحث مرور المنيا، يفيد بوقوع حادث تصادم، ناحية الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز ملوى، محافظة المنيا، سيارة ملاكى وسيارة أجرة ميكروباص.

والضحايا هم: فوزية محمد أحمد، 75 سنة وبخيت محمد أحمد، 47 سنة ورفاعي محمد أحمد، 50 سنة، وفاطمة محمد ابو الغيط، 47 سنة، والمصابون: جلال محمد محمود، 37 سنة وشقيقه مصطفى محمد محمود، 23 سنة.

وكان الأشقاء الثلاثة فى طريقهم من القاهرة إلى مركز أبنوب بمحافظة أسيوط لدفن شقيقهم الرابع وبسبب السرعة الزائدة وقع حادث تصادم ميكروباص قادم من الاتجاه المعاكس وذلك بعد أن حاول سائق السيارة الملاكى تخطي سيارة أخرى.

وأسفر الحادث عن مصرع الأشقاء الثلاثة على الفور، وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وأمرت النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى ملوى التخصصي.

كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج،مع التحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث وجاري التحقيق فى أسباب الواقعة.

