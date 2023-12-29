حصاد قطاع شئون الإنتاج الثقافي في عام 2023

استطاع قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، خلال العام 2023، وذلك عبر البيوت الفنية والمراكز التابعة له، تقديم مجموعة من الفعاليات المتنوعة.

أحيا القطاع 12 احتفالية وأمسية فنية للاحتفاء بالأحداث والرموز الوطنية، و15 ليلة رمضانية في النسخة السابعة من البرنامج الرمضاني "هل هلالك"، و15 ليلة فنية ضمن برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافي".

هذا بالإضافة إلى تنظيم عددا من الاحتفاليات الفنية، التي استهدفت الاحتفاء بالأحداث الوطنية لتعميق مفاهيم الانتماء: "ذكرى حرب أكتوبر 1973م، وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، وذكرى ثورة ٢٣ يوليو، و7 أمسيات شهرية تعمل على التعريف برموز ومناسبات الوطن ضمن فعاليات "بهجة الروح"، تضمنت مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة من "موسيقى، وإنشاد ديني، وغناء، وفنون شعبية، وغيرها"، وتم خلالها إدماج العديد من فرق ذوي الهمم للمشاركة بهذه الفعاليات، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

كما نظم القطاع الدورة السادسة من "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، لاكتشاف المواهب وتعميق الولاء للوطن.