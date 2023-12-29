بوينج: شركات الطيران الصينية استأنفت تشغيل جميع طائرات 737 ماكس

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 11:14 ص

قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج لصناعة الطائرات في الصين "ليو تشينج"، إن جميع الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس التي تشغلها شركات الطيران الصينية، عادت إلى الخدمة في نهاية العام الجاري.

وأضاف تشينج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الجمعة، "لقد استأنفت جميع طائرات الطيران المدني الصينية من طراز 737 ماكس عملياتها"، مشيرًا إلى أن هذا بلغ ما يقرب من 100 طائرة.

وأوضح تشينج، أن بوينج سلمت طائرات جديدة لعملاء صينيين هذا العام، إلا أنه لم يشر إلى طراز هذه الطائرات.

وكان قد تم إيقاف الطائرات من طراز بوينج عن العمل عقب حادثي تحطم طائرتين في إندونيسيا وإثيوبيا، وعادت الطائرات من طراز ماكس إلى الخدمة حول العالم ابتداءً من أواخر عام 2020 بعد إجراء تعديلات على الطائرة وتدريب الطيارين.