مسئول باتحاد المرأة الفلسطينية: الاحتلال يقصف حتى المناطق الآمنة

قالت سونيا عباس، مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، إن الأهالي في غزة يعانون من القصف المستمر بواسطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، حتى داخل المناطق الآمنة.

وأضافت مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، اليوم الجمعة، أن التصعيد مستمر داخل الضفة الغربية، والامور وصلت الى اقصى مراحل التطرف، وذلك لفشل سياسة الاحتلال في كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

وتابعت مسؤول اللجنة الثقافية في اتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة أن قصف المدنيين في المناطق الجنوبية الآمنة، أكبر دليل على أن الاحتلال يرغب في تهجير الفلسطينيين، لافتة إلى أن تمسك الفلسطيني بأرضه، أمر طبيعي وحق شرعي للفلسطينيين، ولذلك يسعى جيش الاحتلال إلى تصعيد عملياته.