خلال 2024.. افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بشرم الشيخ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا اجتماعًا، مع اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تجرى داخل نطاق المحافظة، وفى مُستهل الاجتماع.

جرى استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي من المُقرر افتتاحها في الفترة القادمة، حيث أشار محافظ جنوب سيناء، في هذا الصدد إلى أن تكلفة تنفيذ تلك المشروعات تجاوزت الـ 4.5 مليار جنيه، وذلك في عدد من القطاعات والمجالات المهمة ومنها: الخدمية، والثقافية، والتراثية، والترفيهية، والتجارية، وغيرها، مؤكدًا أن تلك المشروعات من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا جذب المزيد من الحركة السياحية لمختلف مدن المحافظة.

ومن بين المشروعات المقرر افتتاحها في عام 2024 مشروع تنفيذ توسعات بمحطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة بمدينة شرم الشيخ.

“البوابة نيوز” تقدم أبرز المعلومات عن محطة معالجة صرف صحي بنظام برك الأكسدة بمدينة شرم الشيخ خلال السطور التالية:

- المشروع يعد أحد أهم مكونات منظومة الصرف الصحي بالمدينة.

- التنفيذ الفعلي للمشروع بدأ فى 20 يونيو 2022.

- المشروع أحد أوجه التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء واحدى شركات القطاع الخاص.

- المحطة تضم 6 برك أكسدة تعمل بطاقة 7.5 ألف متر مكعب يومي.

- التكلفة الاجمالية للمشروع تصل إلى 195 مليون جنيه.

- المشروع يخدم 20 ألف نسمة.

- تطوير المحطة شمل تطبيق تكنولوجيا "البيوريت" التي تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم كما تعد مادة آمنة على صحة الإنسان.

- ملحق بمنطقة المعالجة بحيرة شجرية على مساحة 100 فدان منزرعة بأشجار الكافور والنيم، للاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج.

- تطوير نظام المعالجة بالمحطة أدى إلى القضاء ﻋﻠﻰ التحديات البيئية التي واجهتها.

- المحطة تكمن أهميتها في كونها خاصة باستراحة الطيور المهاجرة "الحوامة" خلال رحلة هجرتها في فصليّ الربيع والخريف من كل عام.

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