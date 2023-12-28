ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يهنئ لاعبي الأهلي بلقب السوبر المصري

الخطيب
الخطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجهازهم الفني والإداري والطبي بعد الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي، وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

وأشاد بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على تحقيق الفوز، بالرغم من الإجهاد البدني والذهني الذي نال من عناصر الفريق بسبب ضغط المباريات غير المسبوق ما بين لقاءات محلية وإفريقية وعالمية، في فترة زمنية محدودة، ولكن لاعبي الأهلي تحملوا المسئولية -كعادتهم- وأسعدوا جماهيرهم، سواء التي ساندت الفريق في مونديال الأندية بالسعودية أو في كأس السوبر بالإمارات، أو الملايين الذين يدعمون ناديهم في كل مكان.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي، إن هذا الفوز يضاعف من مسئوليات منظومة الفريق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تحديات عديدة لن تكون سهلة، وهو الأمر الذي يستوجب معها الاستعداد الجيد على كافة المستويات، خاصة أن جماهير النادي دائمًا ما تطالب بالمنافسة على كل لقب، وهذه هي قيمة الأهلي وتاريخه في كل زمان ومكان.

محمود الخطيب الأهلي بطل السوبر المصري الاهلي وفيوتشر