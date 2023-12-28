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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد مستشفى بلطيم المركزي

وكيل صحة كفرالشيخ
وكيل صحة كفرالشيخ
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تفقد  الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، مساء اليوم الخميس، منشآت طبية بمركز بلطيم، لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ففي بداية الجولة، تفقد  وكيل الوزارة، مستشفى بلطيم التخصصي، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى، ومنها قسم الكلى، وقسم العناية المركزة، وقسم الطوارئ، كما قام بالمرور على أعمال مكافحة العدوى، وأكد على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى للحد من انتشار الأمراض المعدية.

ومن جانب آخر، قام شقوير باستطلاع رأي مرضى الغسيل الكلوي عن الخدمة المقدمة لهم، ومعرفه ما إذا كان لديهم شكاوى معينة، فافاد المرضى برضاهم عن الخدمة المقدمة وعدم وجود شكاوى.

وفي ختام الجولة، تفقد وكيل الوزارة، وحدة الزهراء ببلطيم، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، حيث تعد وحدة الزهراء إحدى وحدات التطوير من المرحلة الأولى والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتخدم 22 تابع من عزب ونجوع.

وخلال المرور، وقف وكيل الوزارة على احتياجات الوحدة من القوى البشرية، ووعد بتوفير القوى البشرية اللازمة. كما تفقد وكيل الوزارة ملفات طب الأسرة والبالغ عددها 1004 ملف، وأشاد بفريق الوحدة من حيث الانضباط والعمل على توفير الخدمات الطبية للمرضى.

وأكد وكيل صحة كفرالشيخ، أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين. ووجه أيضا بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الطبية على الوجه الأمثل.

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