الاتحاد الأوروبي يمنح بولندا 5 مليارات يورو للتعافي بعد الوباء

أعلنت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، كاتارزينا بيلشينسكا ناليكز، اليوم الخميس، استلام بولندا مبلغ 5 مليارات يورو كأول دفعة من الاتحاد الأوروبي، وذلك كجزء من تمويل عملية التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية التي تعرضت لها.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية تصريحات الوزيرة التي أشارت فيها إلى أهمية هذه الأموال، مُضيفة: "يسرني أن أعلن أن 5 مليارات يورو وصلت حديثًا إلى بولندا من الاتحاد الأوروبي، وهي أموال مخصصة لتوفير الطاقة الخضراء بأسعار ميسرة للمواطنين البولنديين".

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة التعافي الوطنية لبولندا تتضمن استلام ما يقدر بـ 23.9 مليار يورو كمنح و11.5 مليار يورو كقروض من صندوق الإغاثة من الأوبئة التابع للاتحاد الأوروبي. ولكن تم تعليق إطلاق هذه الأموال سابقًا بسبب النزاع حول سيادة القانون بين بروكسل والحكومة البولندية السابقة.

وأضافت أن الحكومة البولندية الجديدة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي تولت السلطة في منتصف ديسمبر الجاري، عازمة على إصلاح العلاقات مع بروكسل التي توترت بسبب حكومة القانون والعدالة السابقة بشأن الإصلاحات القضائية التي أجراها الحزب والتي قال الاتحاد الأوروبي إنها تنتهك حكم القانون وأدى ذلك إلى قيام الاتحاد الأوروبي بتجميد هذه الأموال لبولندا.

وكانت كاتارزينا، قد ذكرت في منتصف ديسمبر الجاري إن بولندا ستحصل على دفعة مقدمة بقيمة 5 مليارات يورو على الأموال قبل نهاية الشهر وسيتم تخصيص الشريحة الأولية لتحويل الطاقة.