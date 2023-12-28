رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يحصل على وسام التميز من جامعة القاهرة

حصل الدكتور علي الخوري رئيس الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمى، على وسام التميز في الاقتصاد الرقمي من جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت وذلك على مجهوداته في تطوير منظومة عمل الاقتصاد الرقمي العربي، وتعزيز التعاون العربي المشترك المبنى على المعرفة الرقمية، والذى أصبح داخل مربع الأولويات الاقتصادية في عمليات تحديث المجتمعات العربية.

وأكد الدكتور الخشت، أن الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي وُلد عملاقًا، منذ تأسيسه من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في أبريل 2018 واستطاع في وقت قياس توجيه التركيز على العديد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وأهمية خلق نماذج اعمال جديدة ومبتكرة، متسقة مع متطلبات توظيف التقنيات الرقمية في المجتمع البشري.

التكريم



وتقديرا للجهود والإنجازات التي حققها الاتحاد ورئيسة جاء التكريم تعبيرًا من جامعة القاهرة والدول العربية ومصر لما يقوم به الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي برئاسة سعادة الدكتور على محمد الخورى من دور كبير في تفعيل وتعزيز التعاون العربي وفقا للنسخة المحدثة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2023 التي تهدف إلى تطوير البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية ودعم خطط التحول الرقمي والتطور التكنولوجي في الدول العربية. فضلا عن تناول الرؤية التحديات الإقليمية والعالمية التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والجغرافيا السياسية.

كما أردف الخشت بأن الجائزة هي شهادة تقدير من جامعة القاهرة على جهود رئيس الاتحاد الاستثنائية ونتاجه الفكري والعلمي، والذي تميز بالربط السلس بين النظريات التحليلية المنهجية وابتكار الحلول العملية في مقترحاته لتطوير البنية التحتية الرقمية والمعرفية في المنطقة العربية