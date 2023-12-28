"نداء مصر": برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تقليل حدة الفجوة الدولارية

الخميس 28/ديسمبر/2023 - 09:03 م

أثنى الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، على برنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف تحقيق 5 مليارات دولار من البرنامج بحلول يونيو 2024، لافتًا إلى أنه إذا تحقق هذا المستهدف سيكون بداية جيدة وقوية لتقليل حدة الفجوة الدولارية التى تواجه الدولة منذ بداية الحرب الروسية ــ الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سرعة دوران هذه المشروعات وطبيعتها، بجانب المزايا والحوافز التى يمكن أن تقدمها الدولة لجذب المستثمرين الأجانب، سيحقق المستهدفات الحكومية في القريب العاجل.

وقال رئيس حزب نداء مصر، إن تجهيز وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال إعطاء مزايا استثمارية وإعفاءات ضريبية بشكل كبير ستسهم أيضًا في جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير على قدم وساق في هذا الصدد.

وأشار إلى أن التوجه صوب الإنتاج ثم زيادة التصدير هما الحل الدائم لتنسيط عجلة الاقتصاد، خاصة وأن هناك موارد دولارية أساسية للدولة لكنها ترتبط بحركة التجارة العالمية مثل قناة السويس التي ارتفعت إيراداتها بشكل غير مسبوق ولا سيما بعد إنشاء قناة السويس الجديدة، كما أن إيرادات السياحة ارتفعت رغم الاضطرابات العالمية والإقليمية.

واختتم بالقول: يجب التركيز على مناطق القوة بالنسبة لمصر والاهتمام بالإنتاج والتصدير لتوفير موارد مستدامة للعملة الأجنبية، كما يجب التركيز على زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لأنها أكبر مصدر للعملة ودراسة أسباب انخفاض معدلاتها.

