معرض لتسويق منتجات الأسر المنتجة بطور سيناء

أقام الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بجنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، معرضًا لتسويق منتجات الأسر المنتجة مع نهاية عام 2023 وبداية عام جديد 2024، بالتنسيق مع جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء، والمستمر حتى السبت 30 ديسمبر 2023 بمركز التأهيل الاجتماعي، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

وقالت أميمة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد الإقليمى بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز": يأتي تنظيم هذا المعرض تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الحرف اليدوية والتراثية، والذي يمثل رسالة دعم وتأكيد لدور العاملين في هذا القطاع الاقتصادي المهم للعمل على التطوير والازدهار بما يليق بمكانة مصر الحضارية والثقافية.

كانت فعاليات البرنامج التدريبي لبناء القدرات وتنمية المهارات للجهاز الإدارى للجمعيات الأهلية المسند إليها مشروعات، قد انطلقت الأحد الماضي، والذي نظمه الاتحاد الاقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر بجنوب سيناء.

واستمرالبرنامج التدريبي على مدار يومين تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة أنور محمود مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، الذي حرص على الحضور وافتتاح الدورة، رافقه عبد العزيز أنور مدير إدارة الجمعيات بالمديرية وحمدي مسعد مدير فرع الهلال الأحمر بجنوب سيناء محاضرًا.

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