الذهب يفقد أكثر من 100 جنيه بنهاية تعاملات اليوم الخميس

أظهر سعر الذهب في مصر تراجعا غير مسبوقا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بالتوازي مع انتهاء العام الجاري وبدء احتفالات رأس السنة، ليصل إجمالي انخفاض سعر المعدن الأصفر خلال يومين لأكثر من 100 جنيه في الجرام الواحد.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3045 جنيه للبيع و3095 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 24.36 ألف جنيه للبيع و24.761 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 حوالي 2610 جنيه للبيع و2653 جنيه للشراء، وعيار 14 حوالي 2030 جنيه للبيع و2063 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 3480 جنيه للبيع و3537 جنيه للشراء، وأوقية الذهب نحو 108.228 ألف جنيه للبيع و110.01 ألف جنيه للشراء.