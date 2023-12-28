ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الرياض

طارق حامد
طارق حامد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق ضمك، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، ليستمر في حجز مكانه بكتيبة المدرب كونترا.

ويقدم ضمك هذا الموسم، مستويات رائعة في ظل انتصارات عديدة متتالية جعلته يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل فريق ضمك، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل ضمك لمواجهة الرياض

طارق حامد ضمك الرياض الدوري السعودي تشكيل ضمك