الدوري السعودي.. طارق حامد يقود تشكيل ضمك أمام الرياض

أعلن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق ضمك، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد طارق حامد في التشكيل الأساسي لفريق ضمك، ليستمر في حجز مكانه بكتيبة المدرب كونترا.

ويقدم ضمك هذا الموسم، مستويات رائعة في ظل انتصارات عديدة متتالية جعلته يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل فريق ضمك، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 30 نقطة، بينما يأتي الرياض في المركز السادس عشر وفي رصيده 16 نقطة.