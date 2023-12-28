فريق طبي يستخرج سكينا من قولون مريض بالدقهلية

أعلنت مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولى سابقا "، فى بيان لها اليوم الخميس، عن نجاح فريق طبي في استخراج سكين من داخل قولون أحد المرضى.

كان قسم الطوارىء بالمستشفى قد استقبل حالة تعاني من ألم شديد لوجود جسم داخل القولون، وبعد الفحص وعمل الأشعة تبين وجود سكين كبير داخل القولون مما تطلب التدخل الجراحي، حيث أن المنظار قد يؤدى إلى إصابة القولون أثناء خروجها.

على الفور تم تجهيز غرفة العمليات لإجراء جراحة عن طريق فريق طبي يضم كل من الدكتور إيهاب الدسوقي، والدكتور فتحي غزي، والدكتور محمد نعمان مشالي، والدكتور أحمد سرحان.

وتمكن الفريق الطبى من استخراج السكين من القولون بفتحة صغيرة حتى لا تصيب مجرى القولون أو المستقيم.