مفاجآت فى قائمة المغرب المشاركة بكان 2023

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمة فريقه النهائية، والتى من المفترض ان تخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستستضيفها دولة كوت ديفوار خلال يناير المقبل من عام 2024.



وجاءت قائمة اسود الأطلسى كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، شادي رياض، عبد الكبير أبقار، محمد الشيبي.

خط الوسط: أمير ريتشاردسون، سفيان أمرابط، أسامة العزوزي، سليم أملاح، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، إسماعيل الصيباري، أمين حارث.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، عبد الصمد الزلزولي، سفيان بوفال، طارق تيسودالي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.



وشهدت تلك القائمة مفاجئة عندما تم الإطاحه بعبدالرازق حمد الله لاعب اتحاد جده السعودى، وبوليد شديرة المحترف بفروسينوني الإيطالي، وجواد الياميق مدافع الوحدة السعودي، واستمرار غياب سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي، وتم تعويضهم بالثنائي طارق تسيودالي وأيوب الكعبي.



و أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا منتخب "أسود الأطلس" في المجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية زامبيا وتنزانيا.

