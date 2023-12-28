زي النهاردة.. ظهور الترام لأول مرة في سان فرانسيسكو

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 28 شهر ديسمبر، ذكري ظهور الترام لأول مرة في شوارع سان فرانسيسكو، حيث كان ذلك في 28 شهر ديسمبر عام 1912.

ظهور الترام لأول مرة في سان فرانسيسكو

والترام هو قطارات خفيفة تعمل على مسارات القطارات الكهربائية لكن تعمل غالبا داخل المدينة ويكون مسارها سطحي، وهي وسيلة نقل عبر سكك الحديدية تمتد على طول مسارات الطرق بجوار السيارات، وفي بعض الأحيان يمكن أن توجد في مسارات بعيدة على السيارات.

وتعمل على الطاقة الكهربائية، وتعتبر من أكثر وسائل النقل شيوعا في بعض البلدان، وقد يعمل أيضا" بين المدن والقرى القريبة من بعضها، وقد تستخدم في بعض الأحيان كوسيلة لنقل البضائع، وعادة ما تكون مركبات الترام أخف وزنًا وأقصر طولا من القطارات السريعة.

ومعظم مركبات الترام في وقتنا الحالي تعمل على الطاقة الكهربائية، وتعمل القليل منها على وقود الديزل، خاصة في البلدات الريفية.



‏سان فرانسيسكو

سان فرانسيسكو

هي مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ،وتعد المركز الثقافي والتجاري والمالي لشمال كاليفورنيا. سان فرانسيسكو هي المدينة رقم 15 من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، والرابعة في ولاية كاليفورنيا، إذ بلغ عدد سكانها 883,305 نسمة عام 2018.

و تغطي مساحة تبلغ نحو 46,89 ميل مربع (121,4 كيلومتر مربع)، معظمها في الطرف الشمالي من شبه جزيرة سان فرانسيسكو في منطقة خليج سان فرانسيسكو، ما يجعلها ثاني أكبر مدينة أمريكية كبيرة من حيث الكثافة السكانية، وخامس مقاطعة أمريكية كثافةً سكانية، بعد أربعة فقط من أقاليم مدينة نيويورك الخمس.

وتأتي سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية عشر كأكبر منطقة حضرية إحصائية في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عدد سكانها 4,7 مليون نسمة، ورابع أكبر منطقة من حيث الناتج الاقتصادي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 549 مليار دولار في عام 2018.