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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة المسجلين لسرقة الدراجات النارية في الشيخ زايد

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية مسجلة" لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بعد ارتكابهم 11 واقعة بدائرة قسم شرطة أول الشيخ.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم عمرو مصطفي عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام تكوين تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية من بينهم "عميلان سيئا النية" لهم معلومات جنائية  مقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب التأكد من صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترف إثنين منهم بإرتكابهما 11 واقعة بدائرة القسم وتصريفهما المسروقات لعميليهما سيئ النية ، وأرشدا عن المسروقات "11دراجة نارية".
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة أول الشيخ وقائع سرقة الدراجات سرقة الدراجات النارية 4 عناصر إجرامية