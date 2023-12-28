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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة في العمرانية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 3 عناصر إجرامية المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بإستخدام دراجة نارية بعد ارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

كانت قد تعددت بلاغات سرقة الهواتف أمام المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الوقائع 3 عناصر إجرامية من بينهم عميل "سيئ النية" لإثنين منهم معلومات جنائية  مقيمين بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 9 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات "9 هواتف محمولة " والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة 9 وقائع سرقة الهواتف المحمولة المغافلة قسم شرطة العمرانية ضبط 3 عناصر إجرامية