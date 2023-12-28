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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت بالوادي الجديد

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نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة 6 اكتوبر بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، بحضور 55 من الطلبة والعاملين تحت عنوان: "سلامتك تهمنا".

كما استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك فى ضوء حرص المديرية وأجهزتها على نشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية داخل المحافظة للحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من المخاطر.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية العمل بالوادى الجديد، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

وأضاف مدير المديرية أنه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية.

كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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