لافروف: صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي "نسج من الخيال المريض"

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن الحرب في أوكرانيا مستمرة وهدفها نزع السلاح الأوكراني وإزالة نظام بانديرا، لافتًا إلى أن صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي نسج من الخيال المريض، بحسب ما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأشار "لافروف"، إلى محاولات الغرب لجذب دول لتنفيذ صيغة زيلينسكي عملية احتيال، واستراتيجيتهم لهزيمة روسيا فشلت فشلا ذريعا، ولجميع سئم من الدولار الذي تحول إلى وسيلة لتغيير الأنظمة.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه من غير الممكن وقف التحرك نحو نظام اقتصادي أكثر عدلا.

وكانت أعلنت الولايات المتحدة الإمريكية،عن أنها ستزود أوكرانيا بما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك ذخائر الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.

وتشمل حزمة الأسلحة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء صواريخ ستينغر المضادة للطائرات، وذخائر إضافية من طراز هيمارس، وأنظمة جافلين وAT-4 المضادة للدروع، بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية وأسلحة صغيرة.

وأضافت أن القيادة الأمريكية ضرورية لدعم جهود التحالف التي يبذلها نحو 50 من الحلفاء والشركاء الذين يدعمون أوكرانيا حاليًا، إن المساعدة الأمنية لأوكرانيا هي استثمار ذكي في أمننا القومي.