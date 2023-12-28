معاون وزير التموين: مخصصات الدعم وصلت إلى 127 مليار جنيه

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، إن الأهم لدى الوزارة رفع مخصصات الدعم ووصلت إلى 127 مليار جنيه، واستدامة إضافة كل من يحق أن يدخل فى منظومة التموين من الأسر الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم تطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكاملا لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بالبطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية والاشتراك بـ 332 مجمعا خدميا متكاملا فى المراكز الحكومية الموحدة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع أنه تم رفع الطاقات التخزينية بعدما كانت قبل تسع سنوات 1.2 مليون طن تخزين، ووصلت اليوم إلى 3.5 مليون طن تخزين، بأكثر من 75 صومعة.