ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معاون وزير التموين: مخصصات الدعم وصلت إلى 127 مليار جنيه

معاون وزير التموين
معاون وزير التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، إن الأهم لدى الوزارة رفع مخصصات الدعم ووصلت إلى 127 مليار جنيه، واستدامة إضافة كل من يحق أن يدخل فى منظومة التموين من الأسر الأكثر احتياجا أو الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم تطوير ما يقرب من 396 مركز خدمة متكاملا لتقديم كل الخدمات التموينية التي لها علاقة بالبطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه تم التوافق مع وزارة التنمية المحلية والاشتراك بـ 332 مجمعا خدميا متكاملا فى المراكز الحكومية الموحدة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع أنه تم رفع الطاقات التخزينية بعدما كانت قبل تسع سنوات 1.2 مليون طن تخزين، ووصلت اليوم إلى 3.5 مليون طن تخزين، بأكثر من  75 صومعة.

البطاقات التموينية مخصصات الدعم وزارة التموين