حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع مدن وقرى محافظة دمياط

تحركت حملات ميدانية مكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى في محافظة دمياط لكسح مياه الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تم كسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات المطر لتصريف مياه الأمطار.

وشهدت محافظة دمياط، موجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار الغزيرة، في عدة مناطق داخل المحافظة، وذلك خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط.

وجاءت توقعات هيئة الأرصاد لتعلن تساقط أمطار على بعض مدن محافظة دمياط خلال الأيام المقبلة، خاصة مدن رأس البر، وعزبة البرج، ودمياط الجديدة، وقرية جمصة البلد، إضافة إلى بعض قرى دمياط؛ إذ شهدت المحافظة هطول امطار غزيرة تسببت في تعطل حركة الصيد نسبيا في بوغاز عزبة البرج في دمياط.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة استعدت جيدًا لاستقبال نوات الأمطار المحتملة، موضحة أن هناك خطة عمل تم وضعها لكافة القطاعات للتعامل مع أية مواضيع تنتج بسبب تغييرات حالة الطقس، وأن هناك غرفة عمليات لمتابعة الموقف أولا بأول، فضلا عن تخصيص أرقام لتلقي شكاوى المواطنين للتعامل

الفوري معها.

وتم رفع حالة الاستعدادات القصوى في الوحدات المحلية للمراكز والقرى والمدن في محافظة دمياط بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لكسح ورفع مياه الأمطار في شوارع دمياط.

واستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة ،بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34931 طن تشمل: 16175 طن يوريا و 651 طن جبس معبأ و 1000 طن ملح و 3897 طن رمل و 1958 طن علف بنجر و 11250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36667 طن تشمل: 9857 طن خردة، و9241 طن حديد و200 طن بذرة كتان و 4024 طن ابلاكاش و1081 طن خشب زان و12264 طن قمح.