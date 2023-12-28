تفاصيل حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم غدا الجمعة

تستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء غدًا الجمعة، حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم فى نسختها السادسة، وذلك فى ضوء حرص وزارة الثقافة على دمج الاطفال ذوي الهمم.

وقام قطاع التنمية الثقافية، بوضع اللمسات النهائية لبرنامج وتجهيزات حفل الختام، حيث شارك فى فرع الاستعراض الفردي 8 مشتركين، وفى الاستعراض الجماعي 24 فريقا، وفى الغناء الجماعي 11 فريقا، وفى الغناء الفردي 39 مشتركا، وفى الانشاد الديني 17 مشتركا، وفى العزف الفردي 33 مشتركا، وفى العزف الجماعي 2 فريق، وفى الفنون التشكيلية 485 مشتركا .

وعن الحفل صرحت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، بان الاجتماع تضمن أيضا التجهيزات اللازمة لإقامة معرض للفن التشكيلي، سيقام على هامش الحفل، لعرض مجموعة من الأعمال للموهوبين من أبنائنا المشاركين فى المسابقة من ذوى الهمم فى فرع الفن التشكيلى هذا العام، وذلك فى بهو المسرح الصغير .

الجدير بالذكر ان المسابقة تضمنت فروع الغناء الفردي والغناء الجماعي والعزف الموسيقي والإستعراض، والفن التشكيلى (الرسم) والانشاد الديني، وبلغ إجمالي عدد المشتركين في الموسم السادس 1092 مشتركا.