اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بوجود اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في أم درمان القديمة.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص على لقاء قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، من أجل إنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد الميليشيات.

وأكدت الخارجية السودانية أن جيبوتي أبلغتهم بعدم تمكن حميدتي من المشاركة في لقاء يجمعه مع البرهان اليوم الخميس، موضحة أن حكومة السودان تأسف لمماطلة قيادة الميليشيات المتمردة في تحكيم صوت العقل وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه.