مياه مطروح: فعلنا الطوارئ بعد تلقينا تحذيرات من الأرصاد بوجود أمطار

قال الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمطروح، إننا فعلنا الطوارئ وفي حالة استعداد تام منذ بداية فصل الشتاء، موضحا أن هناك تحذيرا جاء إليهم من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ يومين حول توقعات لسقوط أمطار غزيرة وسيول على مطروح ابتداء من صباح الأمس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الخميس، أن النوة في مطروح بدأت منذ الأمس في تمام الساعة التاسعة صباحا، موضحا أنه على مدينة السلوم كانت متوسطة واستمرت نصف ساعة، ولكن مدينة مطروح كانت الأمطار عليها أكثر خاصة أنها استمرت قرابة الساعة وتسببت في تجمعات مائية، لكن تم التعامل معها ولم يغلق محل بالمدينة.

ولفت إلى أن الطرق لم تغلق في مطروح، حيث إن الأمور مستقرة تماما هناك، خاصة أن المعدات وسيارات سحب المياه في أماكن تجمعات المياه تكون موجودة دائما.