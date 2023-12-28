الأرصاد: استمرار الأمطار على القاهرة والمحافظات الساحلية طوال اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، موضحة أن الأمطار ستظل ممتدة إلى بعض الاماكن العاصمة على مدار اليوم.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلا مداخلة هاتفية لفضائية dmc، اليوم، إن أغلب محافظات الجمهورية ستستمر في سقوط الأمطار، ما عدا المناطق الجنوبية، مشيرة إلى أن هناك اليوم نشاطا للرياح سرعته تتراوح مابين 30_40 كيلو متر على الساعة، مما يزيد الشعور بإنخفاض درجة الحرارة.

ولفتت إلى أن أكثر المحافظات تأثرًا بأمطار اليوم هي محافظات المنطقة الشرقية، لافتة إلى أن الأمطار متوسطة، وتغزر أحيانًا على بعض الأماكن من دمياط وبورسعيد، وشمال سيناء، والإسماعلية والسويس، بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.