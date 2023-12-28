أستراليا تؤكد مقتل اثنين من مواطنيها بضربة إسرائيلية في لبنان

أكدت أستراليا اليوم الخميس، مقتل اثنين من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، مشيرة إلى أنه يجرى التحقق في كون أحدهما على صلة بحزب الله اللبناني، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية، مارك دريفوس، في مؤتمر صحفي: "سنواصل التحقيق بشأن هذا الشخص بالتحديد الذي ادعى حزب الله أنه على صلة به"، بحسب "رويترز".

وأضاف: "حزب الله أعلن أن هذا الأسترالي هو أحد مقاتليه، وتحقيقاتنا مستمرة في هذا الصدد".

وقالت مصادر أمنية ومحلية، لرويترز، إن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في جنوب لبنان، أسفرت عن مقتل رجل لبناني أسترالي وزوجته وأخيه المنتمي لحزب الله.