إحالة مديرة الإدارة الصحية بإطسا للتحقيق واستبعاد مدير المركز الطبى

قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد مدير الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد -عضو المكتب الفنى بالمرور على المركز الطبى بإطسا وتلاحظ وجود سلبيات منها استغلال مدخل المبنى للموتسيكلات خاصة بالعاملين وعليه كلف مديرة الادارة بإخراجها خارج المبنى .

وخلال مروره لاحظ غياب مدير المركز الطبى، على الرغم من تأكيد مديرة الإدارة الصحية بتواجده، وقام بالكشف على المرضى فامر الدكتورة نوره السيد مديرة الادارة بإستبعاده لتركه العمل.

وتفقد وكيل الوزارة مخازن الإدارة حيث تم رصد وجود عجز في المستلزمات الطبية،

ثم تفقد عيادة الاسنان ووجد طبيب اسنان وتغيب باقى الاطباء، على الفور فحص دفتر الحضور والانصراف وإحالة المتغيبين بدون اذن للتحقيق واعادة توزيع أطباء الاسنان بمعرفة مدير الادارة الفنية بالمديرية( ادارة الاسنان).

وتفقد وكيل الوزارة غرفة الاغذية ووجد احد المراقبين الذى افاد بأن زملاؤه فى حملة فى خارج المركز بعدها، ثم تفقد غرفة التطعيمات وقام بسؤال الممرضة عن سير العمل والتي افادت بان جلسة تطعيمات انتهت.

ثم تفقد عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للاجهزة المعطلة، وقام بتحويل مدير شئون العاملين والمدير المالى و الادارى للتحقيق بالمديرية، وذلك بعد فحص الدفاتر واكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز.

ثم تفقد مكاتب الادارة بالدور الثانى وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن الى التحقيق بالمديرية، وتفقد الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين إلى التحقيق بالمديرية ووجه سيادته بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية.

وقرر وكيل الوزارة بتحويل مديرة الادارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الاشراف وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية.

وجه وكيل الوزارة و مرافقيه إلى مستشفى إطسا المركزى، وتعد هذه الزيارة الاولى لوكيل الوزارة للمستشفى للتأكد من إنتظام سير العمل بها وقام سيادته بتفقد الاستقبال وتابع الطبيبة اثناء الكشف و تمنى لها التوفيق و تفقد غرفة الطوارى ووجه بتواجد السجلات بها.

ثم تفقد عيادة الاسنان ووجد طبيب واحد فقط وامر بفحص دفتر الحضور وامر باعادة توزيع اطباء الاسنان المتغيبين عن العمل بمعرفة الادارة الفنية بالمديرية.

كما تفقد قسم العلاج الطبيعى وامر باعادة توزيع المتغيبين لاماكن اخرى بمعرفة ادارة العلاج الطبيعى بالمديرية، ثم تفقد وحدة الغسيل الكلوى.

بعد ذلك قام الدكتور وكيل الوزارة بسؤال مدير المستشفى عن احتياجات المستشفى من الفريق الطبى والمستلزمات لتوفيرها، وقام بالتوجه الى مركز طبى دفنو فى فترة النوباتجية ووجد الكاتب والتمريض والعاملة ولم يجد الطبيب ولم يجد اطباء الاسنان المسائى وعليه امر بفحص دفتر الحضور والانصراف، وامر بتحويل مدير المركز للشئون القانونية وكذلك الطبيبة النوباتجية وإعادة توزيع أطباء الأسنان المسائى بمعرفة ادارة الاسنان بالمديرية.

كما تفقد غرفة الاستقبال ووجه بتوفير ميزان ثلاجة ثم تقدم بالشكر الحاضرين من النوباتجية على تواجدهم وعلى نظافة المركز والاهتمام بتقليم الاشجار المحيطة به وإزالة الحشائش من الحديقة.

بعدها زار الوحدة الصحية بابجيج التابعة لمركز الفيوم ولم يجد سوى ممرضة فقط فى النوباتجية مع غياب الطبيبة وامر بتحويلها الى الشئون القانونية بالمديرية وانتهت الزيارة على ذلك.

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