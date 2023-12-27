أمطار غزيرة ونشاط رياح ومائل للبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء ومعتدل علي جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الخميس امطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وشمال سيناء وشمال الوجة البحري علي فترات متقطعة.. وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من الشمالية الشمالية الغربية ووجنوب الوجة البحرى والفيوم والقاهرة الكبرى وتكون غزيرة علي مناطق من القاهرة الجديدة، وامطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة علي مناطق من شمال محافظة البحر الاحمر وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 15 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة.