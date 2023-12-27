لأول مرة.. نكونكو أساسيًا مع تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج، حيث ينطلق اللقاء في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ظهر المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو لأول مرة في تشيكل البلوز الأساسي، منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وغاب نكونكو عن مباريات تشيلسي بسبب الإصابة، التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم الجاري وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

تشكيل تشيلسي لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كايسيدو – كونور جالاجير – إيان ماتسين

وفي الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 18 نقطة.