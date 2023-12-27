البرلمان العربي يعقد جلسة خاصة غدًا لبحث مستجدات الحرب على غزة

يعقد البرلمان العربي، غدا الخميس، جلسة خاصة بشأن فلسطين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ لبحث مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه الـ 83.

وتعد الجلسة - التي تعقد تحت رئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان، بعنوان "نصرة فلسطين وغزة"، بمشاركة عدد من الشخصيات العربية - استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.

وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي قد عقدت اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة "العسومي" تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة غدًا، وللتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزيـة.

وأكد العسومي خلال اجتماع اللجنة أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة والضفة الغربية.