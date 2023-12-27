الكنيسة الأرثوذكسية تكرم المشاركين في دبلومة مساعدة ذوي التوجهات الجنسية غير المرغوبة

اختتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فاعليات الدبلومة المتخصصة لمساعدة ذوي التوجهات الجنسية الغير مرغوبة والتي قدمها مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية.

شارك في الدبلومة ٢٢ متدربًا من مختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية لمدة ٣٢٠ ساعة تدريبية، في الفترة من مارس ٢٠٢١ إلى ديسمبر ٢٠٢٣.

تهدف الدبلومة إلى إعداد متخصصين في هذا المجال لمساعدة المتألمين والمقيدين بالسلوكيات والممارسات غير المرغوبة، إيمانًا من الكنيسة بقيمة الإنسان والحرية الحقيقية في القداسة التي وهبنا إياها ربنا يسوع المسيح.

تم في الختام تكريم المتدربين ومنحهم شهادة اجتياز التدريب بيد الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع القبة وتوابعها، ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وتسعى اللجنة المجمعية للصحة النفسية إلى تجهيز كوادر متخصصة في مجالات الصحة النفسية ومكافحة الإدمان وصقل خبرات المتخصصين ورفع كفاءتهم العلمية لخدمة الكنيسة والوطن.



