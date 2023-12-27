دراسة: النوم المتأخر يضاعف خطر الإصابة بتصلب الشرايين

أظهرت دراسة سويدية جديدة أن الأشخاص الذين ينامون متأخرًا أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين، بمعدل مرتين تقريبا، مقارنة مع الذين يستيقظون مبكرا.

ووفق النتائج التي نشرها "هيلث داي"، فإن حوالي 2 من كل 5 أي 40% من الذين يبقون مستيقظين لوقت متأخر جدا يعانون من تصلب الشرايين الشديد، مقارنة مع 22% من الذين يستيقظون مبكرًا.

وأوضح فريق البحث من جامعة جوتنبرج إنه يجب الاهتمام بإيقاعات الساعة البيولوجية في العلاج الوقائي لأمراض القلب.

وحلل الفريق بيانات 800 رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم مابين 50 و64 عاما، شاركوا في دراسة تصويرية واسعة النطاق لأمراض القلب، والرئتين، والأوعية الدموية.

وصنف المشاركون ضمن 5 مجموعات على أساس الميل الطبيعي للنوم في وقت معين، صباح مبكر شديد، وصباح معتدل، ومتوسط، ومساء معتدل أو مساء شديد التأخر.

وأظهرت الأشعة المقطعية أن الذين يسهرون الليل يعانون من تصلب الشرايين بمعدل الضعف، حتى مع مراعاة عوامل صحة القلب الأخرى مثل ضغط الدم، والكوليسترول، والوزن، وممارسة الرياضة، والإجهاد، والتدخين، ويتمثل تصلب الشرايين في تراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين، مما يؤدي إلى منع تدفق الدم.



وأشارت النتائج إلى أن "إيقاعات الساعة البيولوجية تكون أكثر أهمية في وقت مبكر من المرض، لذلك يجب أخذها في الاعتبار بشكل خاص في العلاج الوقائي لأمراض القلب، والأوعية الدموية".