الصين: نعارض بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الأربعاء، أن الصين تعارض بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب وتؤيد تعزيز التعاون في هذا المجال.

وقالت ماو في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن قائد في جيش بلوشستان الوطني، كان قد سلم نفسه للحكومة الباكستانية، وكشف أن الهند تدعم سرا الأنشطة الإرهابية في بلوشستان وتمول قوات بلوشستان الانفصالية وفقا لتقارير إعلامية، وقال مسئولون في بلوشستان إن دعم الهند واستخدامها الإرهابيين هو السبب الرئيسي وراء الأنشطة الإرهابية المتزايدة في مقاطعة بلوشستان.

وقالت ماو إن "الإرهاب عدو مشترك للبشرية، وتعارض الصين بشدة المعايير المزدوجة بشأن مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "دعم واستخدام الجماعات الإرهابية والسماح لها بالازدهار انطلاقا من مصالح أنانية لطرف ما على حساب الأمن الدولي والإقليمي، لن يفيد أحدا ولن يأتي إلا بنتائج عكسية".

وأكدت أن الصين تؤيد تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين جميع البلدان، لمكافحة جميع أشكال الإرهاب بشكل مشترك.