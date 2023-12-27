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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إسماعيل شاكر رئيسًا للجنة إدارة اتحاد الفروسية

ياسر إدريس القائم
ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية
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أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، قراراً بتشكيل لجنة إدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية وفقاً لأحكام اللائحة المالية الموحدة 159 لسنة 2017 برئاسة الفارس الدولى السابق الدكتور إسماعيل محمد شاكر أستاذ الهندسة بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة نادى الفروسية قائماً بأعمال المدير التنفيذى، ومجدى رشدى قائم بأعمال المدير المالى.
جاء فى حيثيات قرار اللجنة الأوليمبية أن هناك حرص على تشكيل اللجنة من المنتمين لرياضة الفروسية ، ومن المقرر أن يتم خلال الأيام القادمة استكمال تشكيل اللجنة التى تسيير شئون الاتحاد المصرى للفروسية لحين انتخاب مجلس جديد فى أقرب جمعية عمومية.

 كانت وزارة الشباب والرياضة قررت أمس إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية برئاسة هشام حطب بسبب مخالفات مالية وإدارية وتحويل المجلس للنيابة العامة.

اللجنة الأوليمبية المصرية ياسر إدريس الاتحاد المصري للفروسية