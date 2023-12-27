نقل تمثال عرابي لمكانه الجديد بمدينة الزقازيق

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع يسري راشد رئيس حي أول الزقازيق اليوم أعمال نقل تمثال عرابي ووضعه في مكانه الجديد بالميدان ، بعد أن تم الإنتهاء من أعمال الترميم والصيانه اللازمه له ، ليتماشى مع أعمال التطوير والتجميل التي يشهدها الميدان والتي تأتي بالتزامن مع إنهاء الأعمال بنفق عرابي تمهيداً لتشغيله أمام حركة السيارات.

أكد محافظ الشرقية أن تمثال عرابي يُعد أحد أهم الرموز التاريخية بالمحافظة ويمثل تحفة فنية تم وضعه فى الميدان ليجسد وقفة الزعيم احمد عرابي ابن قريه هرية رزنه أمام خديوي البلاد آنذاك مطالبا بالعدالة والحرايه والكرامة.

أضاف المحافظ أنه جاري الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل ميدان عرابي والتي تشمل إقامة جداريات ومقاعد إنتظار للمواطنين وتم مراعاه اضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان لتتلائم مع حجم الأعمال الجارية بالنفق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

وأشاد بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذي والشركات المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء نفق عرابي وتطوير وتجميل الميدان وصيانة التمثال ليخرج بالصورة المشرفه التي تليق بأحد أهم رموز الحركة الوطنية في مصر علي مدار تاريخها القديم والحديث.