سيدات مصر يسيطرن على آخر تصنيف عالمي للإسكواش في 2023

أعلن الاتحاد الدولى لمحترفين الإسكواش "PSA"، آخر تصنيف عالمي لسيدات الإسكواش خلال عام 2023، والذى شهد سيطرة اللاعبات المصريات على التصنيف.



واحتلت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف العالمى لمحترفات الإسكواش للأسبوع الـ 17 على التوالى والأسبوع الـ 227 لها على قمة التصنيف خلال مسيرتها الاحترافية.



وجاء التصنيف العالمى لللاعبات المصريات كالتالى:

1- نور الشربينى

2- نوران جوهر

3- هانيا الحمامى

7- نور الطيب

11- سلمى هانى

12- روان العربى

17- أمينة عرفى

19- ندى عباس

20- فريدة محمد

31- هنا رمضان

32- زينة مكيوى

33- سنا إبراهيم

34- مريم متولي

35- يثرب عادل

36- نادين شاهين

38- هنا معتز

39- فيروز أبو الخير

42- جنى شيحة

43- ملك خفاجى

46- نور أبو المكارم

47- سلمى الطيب

48- كنزي أيمن

62- هيا علي

69- منه حامد

70- ناردين جرس

72- زينة زين

79- منه وليد

86- رنا إسماعيل

95- نور هيكل

102- حبيبة هانى

106- أمينة الريحانى

107- نور مجاهد

111- إنجى حمودة

114- نور خفاجى

118- ملك فتحى.